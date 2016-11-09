Очікуваної реформи “Укрзалізниці” поки що так і не відбулося — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На сьогодні масштабного реформування “Укрзалізниці” не відбувається — якісь процеси тривають, однак лише у ручному режимі. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань транспорту Борис Козир.
“Справжня реформа УЗ почнеться тоді, коли буде проголосовано закон про залізничний транспорт. От тоді і бізнес і суспільство відчують, що відбулися зміни. Зараз поки що все у ручному режимі із частковими перемогами”, — розповів він.
Водночас, коментуючи вимогу міністра інфраструктури В.Омеляна до польської команди “Укрзалізниці” працювати ефективно та прозоро, Б.Козир зазначив:
“Я розумію, чому міністра не влаштовують ці речі. Справа у тому, що новий керівник УЗ, як він це презентує, він намагається розібратися із проблемами, які накопичилися за не один десяток років. Можливо, результатів він поки що показати хороших не може, це інертний процес. І це, звісно, не влаштовує міністра, якому потрібні маленькі перемоги вже зараз. Тому, напевно, у цьому і полягає певний конфлікт”.
Як повідомляв УНН, за словами міністра інфраструктури В.Омеляна, ситуацію, що виникла між керівництвом Мінінфраструктури та УЗ, обговорять на закритій зустрічі з Прем’єром.
Напередодні В.Омелян повідомив про те, що від польської команди “Укрзалізниці” він вимагає системної та прозорої роботи.
Так міністр відреагував на заяви керівника УЗ В.Балчуна, про те, що профільне відомство начебто не сприяє реформі “Укрзалізниці”.
Також нагадаємо, в “Укрзалізниці” заявили про нестачу рухомого складу.