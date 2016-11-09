Ожидаемой реформы "Укрзализныци" пока что так и не произошло - нардеп

"Настоящая реформа УЗ начнется тогда, когда будет проголосован закон о железнодорожном транспорте. Вот тогда и бизнес, и общество почувствуют, что произошли изменения. Сейчас пока все в ручном режиме с частичными победами", - рассказал он.

В то же время, комментируя требование министра инфраструктуры В.Омеляна к польской команде "Укрзализныци" работать эффективно и прозрачно, Б.Козыр отметил:

"Я понимаю, почему министра не устраивают эти вещи. Дело в том, что новый руководитель УЗ, как он это представляет, он пытается разобраться с проблемами, которые накопились за не один десяток лет. Возможно, результатов он пока показать хороших не может, это инертный процесс. И это, конечно, не устраивает министра, которому нужны маленькие победы уже сейчас. Поэтому, наверное, в этом и заключается определенный конфликт".

Как сообщал УНН, по словам министра инфраструктуры В.Омеляна, ситуацию, которая возникла между руководством Мининфраструктуры и УЗ, обсудят на закрытой встрече с премьером.

Накануне В.Омелян сообщил о том, что от польской команды "Укрзализныци" он требует системной и прозрачной работы.

Так министр отреагировал на заявления руководителя УЗ В.Бальчуна, о том, что профильное ведомство якобы не способствует реформе "Укрзализныци".

Также напомним, в "Укрзализныце" заявили о нехватке подвижного состава.