Обвинуваченому у розповсюдженні метадону загрожує до 10 років з конфіскацією майна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У жовтні та листопаді 2019 року 33-річний чоловік, будучи наркозалежним та усвідомлюючи протиправність своїх дій, двічі збув покупцеві паперові згортки з речовиною, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб метадон, отримавши за "товар" грошові кошти у сумі 1 100 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Краматорською місцевою прокуратурою погоджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.ч. 1,2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) КК України.
На вирок суду обвинувачений очікує у слідчому ізоляторі.
Максимальне покарання за даною статтею – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, працівниця Офісу Генпрокурора попалася на торгівлі наркотиками.