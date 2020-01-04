Обвиняемому в распространении метадона грозит до 10 лет с конфискацией имущества

Краматорской местной прокуратурой согласовано и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.ч. 1,2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно) УК Украины.

Приговор обвиняемый ожидает в следственном изоляторе.

Максимальное наказание по данной статье - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудница Офиса Генпрокурора попалась на торговле наркотиками.