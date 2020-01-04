Обвиняемому в распространении метадона грозит до 10 лет с конфискацией имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В октябре и ноябре 2019 года 33-летний мужчина, будучи наркозависимым и осознавая противоправность своих действий, дважды сбыл покупателю бумажные свертки с веществом, которое содержит особо опасное наркотическое средство метадон, получив за "товар" денежные средства в сумме 1100 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Краматорской местной прокуратурой согласовано и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.ч. 1,2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно) УК Украины.
Приговор обвиняемый ожидает в следственном изоляторе.
Максимальное наказание по данной статье - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, сотрудница Офиса Генпрокурора попалась на торговле наркотиками.