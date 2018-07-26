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Обвинуваченого у смертельній ДТП у Черкасах взяли під варту

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Придніпровський райсуд м. Черкаси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для обвинуваченого у справі про смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка з дитиною. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

"Задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою винуватця ДТП. Слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в результаті ДТП, яка сталася 24 липня у Черкасах, загинули жінка 1990 року народження та її син 2014 року народження. Відомо, що загиблі - дружина та син співробітника поліції. Водія автомобіля BMW, за участі якого сталася смертельна ДТП, затримали та оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України.

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