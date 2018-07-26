Обвиняемого в смертельном ДТП в Черкассах взяли под стражу

"Удовлетворено ходатайство следователя, согласованное прокурором, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей виновника ДТП. Следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - отметили в ведомстве.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло 24 июня в Черкассах, погибли женщина 1990 года рождения и ее сын 2014 года рождения. Известно, что погибшие - жена и сын сотрудника полиции. Водитель автомобиля BMW, при участии которого произошло смертельное ДТП, задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины.