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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33762 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100132 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122299 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 129947 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168178 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153009 просмотра

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Обвиняемого в смертельном ДТП в Черкассах взяли под стражу

Обвиняемого в смертельном ДТП в Черкассах взяли под стражу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Приднепровский райсуд г. Черкассы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого по делу о смертельного ДТП, в результате которого погибла женщина с ребенком. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Удовлетворено ходатайство следователя, согласованное прокурором, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей виновника ДТП. Следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - отметили в ведомстве.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло 24 июня в Черкассах, погибли женщина 1990 года рождения и ее сын 2014 года рождения. Известно, что погибшие - жена и сын сотрудника полиции. Водитель автомобиля BMW, при участии которого произошло смертельное ДТП, задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины.

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