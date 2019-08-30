Обвинувачений у держзраді Єжов визнав провину і вийшов на свободу за "законом Савченко"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Колишній заступник керівника протоколу прем’єр-міністра України і перекладач Станіслав Єжов визнав свою винуватість у державній зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на вирок Голосіївського районного суду Києва.
Так, Голосіївський райсуд столиці затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім заступником керівника протоколу прем’єр-міністра України Станіслава Єжова та прокурором Головної військової прокуратури ГПУ Олександром Банником.
За угодою, Єжов беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 КК України (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада), щиро розкаявся у вчиненому, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчиненого за попередньою змовою групою осіб злочину; добровільно надає та надалі зобов'язаний надавати визнавальні та викривальні показання суду в з'ясуванні обставин діяльності співучасників злочину, що мають істотне значення для повного їх викриття.
Також, згідно з судовими матеріалами, він повинен не змінювати свої показання, які ним надані під час судового розгляду, давати правдиві показання, співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті злочину, скоєного представниками Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.
Окрім того, сторони узгодили покарання у вигляді 3 років 28 днів позбавлення волі без конфіскації майна.
Термін перебування Єжова в СІЗО з 20 грудня 2017 року по 3 липня 2019 року включно суд порахував за "законом Савченко" з розрахунком 1 день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі, що становить 3 роки 28 днів. Отже, виходить, що обвинувачений вже повністю відбув покарання.
Нагадаємо, СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрили провадження за статтею про державну зраду.
За версією слідства, перекладач був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербурга в червні 2017 року. СБУ і військова прокуратура вважає, що він надсилав у розвідуправління Росії електронною поштою закриту інформацію про роботу уряду України і його голови Володимира Гройсмана.
Натомість у Кремлі казали, що "не мають жодної інформації" щодо цього затримання. У серпні 2018 року справу Єжова почав розглядати Голосіївський районний суд Києва.
Сам перекладач раніше не визнавав провини і заявляв, що справа проти нього політично мотивована. Він підтверджував, що надсилав інформацію про діяльність прем’єр-міністра на електронну пошту, яка вказана в обвинувальному акті, але казав, що вона не належить представникам російських спецслужб.