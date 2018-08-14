Обвал мосту в Італії: загинуло близько 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що у результаті обрушення автомобільного мосту в італійській Генуї загинули "близько 30 осіб". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Близько 30 людей померли, багато хто отримав серйозні поранення", - заявив Сальвіні журналістам на Сицилії.
Нагадаємо, в районі Генуї на півночі Італії в результаті обвалення автомобільного моста загинули вже 22 людини.
Раніше повідомлялося, що серед загиблих є дитина.
14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії звалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.
Як повідомляв УНН, український консул підтримує контакт з поліцією щодо обвалу мосту в Італії.