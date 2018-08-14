Обвал моста в Италии: погибли около 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что в результате обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе погибли "около 30 человек". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Около 30 человек умерли, многие получили серьезные ранения", - заявил Сальвини журналистам на Сицилии.
Напомним, в районе Генуи на севере Италии в результате обрушения автомобильного моста погибли уже 22 человека.
Ранее сообщалось, что среди погибших есть ребенок.
14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии рухнула часть автомобильного моста длиной около сотни метров.
Как сообщал УНН, украинский консул поддерживает контакт с полицией по обрушения моста в Италии.