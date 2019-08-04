ОБСЄ закликала США розслідувати теракти в Техасі як злочини проти іммігрантів

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Інгібьорг Сольрун Гісладоттір закликала США розслідувати теракти в Техасі як злочини на ґрунті ненависті до іммігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на її сторінку в Twitter.