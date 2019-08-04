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ОБСЄ закликала США розслідувати теракти в Техасі як злочини проти іммігрантів

ОБСЄ закликала США розслідувати теракти в Техасі як злочини проти іммігрантів

Київ • УНН

 • 9787 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Інгібьорг Сольрун Гісладоттір закликала США розслідувати теракти в Техасі як злочини на ґрунті ненависті до іммігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на її сторінку в Twitter.

"Я глибоко стурбована тим, що вбивства в Ель-Пасо, ймовірно, були мотивовані ненавистю до іммігрантів, і настійно закликаю владу США розслідувати ці теракти як злочини на ґрунті ненависті. Сьогодні я думаю про жертви та їхні сім'ї в Ель-Пасо і Дейтоні" , заявила Інгібьорг Солрун Гісладоттір.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в торговому центрі в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, кілька з них були мексиканцями.

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