ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень режиму тиші

"У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши меншу кількість вибухів (3), якщо порівнювати з попередньою добою (16 вибухів)", - зазначено у звіті.

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Крім того, повідомляється, що члени СММ зафіксували збільшення кількості порушень режиму тиші на території Донецької області, в порівняні з минулою добою. Водночас кількість вибухів була аналогічною — близько 250 супроти орієнтовно 260.

Як повідомляв УНН, СММ ОБСЄ констатує збільшення кількості обстрілів на Донбасі впродовж 28-29 жовтня.