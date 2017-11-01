ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень режиму тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях. Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму останньому звіті, передає УНН.
"У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши меншу кількість вибухів (3), якщо порівнювати з попередньою добою (16 вибухів)", - зазначено у звіті.
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Крім того, повідомляється, що члени СММ зафіксували збільшення кількості порушень режиму тиші на території Донецької області, в порівняні з минулою добою. Водночас кількість вибухів була аналогічною — близько 250 супроти орієнтовно 260.
Як повідомляв УНН, СММ ОБСЄ констатує збільшення кількості обстрілів на Донбасі впродовж 28-29 жовтня.