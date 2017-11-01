ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима тишины

"В Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (3), если сравнивать с предыдущими сутками (16 взрывов)", - говорится в отчете.

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Кроме того, сообщается, что члены СММ зафиксировали увеличение количества нарушений режима тишины на территории Донецкой области, в сравнении с прошлыми сутками. В то же время количество взрывов было аналогичным - около 250 против ориентировочно 260.

Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ констатирует увеличение количества обстрелов на Донбассе в течение 28-29 октября.