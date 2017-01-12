ОБСЄ зафіксувала на Різдво порушення "режиму тиші" у всіх гарячих точках в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували з 2 до 8 січня 336 випадків порушення режиму припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник керівника СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“На Донбасі за останні три тижні складається враження, що ті, хто наказував стріляти і ті, хто, власне, стріляли абсолютно забули про Різдво. На православне Різдво (7 січня) наші спостерігачі фіксували порушення режиму припинення вогню у всіх уже відомих „гарячих точках“. Зі своєї позиції між підконтрольними урядові населеними пунктами Пищевик та Гнутове, наприклад, вони чули 40 вибухів, оцінені як розриви гранат автоматичного гранатомета, два вибухи у повітрі, вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, а також 56 вибухів невизначеного походження”, — повідомив він.
Загалом він підсумував, що у період з 2 по 8 січня 2017 року спостерігачі місії зафіксували 336 випадків порушення режиму припинення вогню. Так, тижнем раніше таких порушень було значно менше, а саме 121 випадок.
Нагадаємо, на Донеччині з 31 грудня до 1 січня пролунало 240 вибухів.