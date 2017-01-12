ОБСЕ зафиксировала на Рождество нарушения "режима тишины" во всех горячих точках в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали со 2 по 8 января 336 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На Донбассе за последние три недели складывается впечатление, что те, кто приказывал стрелять и те, кто, собственно, стреляли совершенно забыли о Рождестве. На православное Рождество (7 января) наши наблюдатели фиксировали нарушения режима прекращения огня во всех уже известных "горячих точках". Со своей позиции между подконтрольными правительству населенными пунктами Пищевик и Гнутово, например, они слышали 40 взрывов, оцененных как разрывы гранат автоматического гранатомета, два взрыва в воздухе, огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также 56 взрывов неопределенного происхождения", - сообщил он.
В целом он подытожил, что в период со 2 по 8 января 2017 г. наблюдатели миссии зафиксировали 336 случаев нарушения режима прекращения огня. Так, неделей ранее таких нарушений было значительно меньше, а именно 121 случай.
Напомним, в Донецкой области с 31 декабря до 1 января прозвучало 240 взрывов.