Обстрілом рф у Харкові знищено авто знімальної групи португальського телеканалу - НСЖУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Знімальна група португальського телеканалу RTP постраждала від обстрілу російськими військами Харкова сьогодні вранці. Про це повідомила Національна спілка журналістів, пише УНН.
Цитата
"Знімальна група португальського телеканалу RTP постраждала від обстрілу центру Харкова російськими ракетами сьогодні вранці", - ідеться у повідомленні спілки у Telegram.
"Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все", - сказав український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко.
Деталі
Сьогодні під час ранкового обстрілу Харкова, як вказано, було знищено автомобіль журналістів, проте самі вони не отримали поранень.
За словами Андрія Коваленка, російська ракета майже влучила в готель, який є дуже популярним серед журналістів.
У НСЖУ припускають, що обстріли готелів та закладів харчування, якими користуються журналісти у відрядженнях, - це свідома тактика окупантів, спрямована на залякування.
Доповнення
Знімальна група португальського телеканалу RTP прямували на Донеччину. Під час дороги з Києва, як вказано, вони зупинилися в Харкові та планували відвідати село Гроза, яке вчора зазнало значних руйнувань внаслідок російської атаки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти атакували авто шведських журналістів на Запоріжжі. У МЗС України засудили злочин рф