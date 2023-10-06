Обстрелом рф в Харькове уничтожено авто съемочной группы португальского телеканала - НСЖУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Съемочная группа португальского телеканала RTP пострадала от обстрела российскими войсками Харькова сегодня утром. Об этом сообщил Национальный союз журналистов, пишет УНН.
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Цитата
"Съемочная группа португальского телеканала RTP пострадала от обстрела центра Харькова российскими ракетами сегодня утром", - говорится в сообщении союза в Telegram.
"Привалило рамой оконной, но я цел. Все мы целы, но думал, что уже все", - сказал украинский продюсер португальской съемочной группы Андрей Коваленко.
Детали
Сегодня во время утреннего обстрела Харькова, как указано, был уничтожен автомобиль журналистов, однако сами они не получили ранений.
По словам Андрея Коваленко, российская ракета почти попала в отель, который очень популярен среди журналистов.
В НСЖУ предполагают, что обстрелы гостиниц и заведений питания, которыми пользуются журналисты в командировках, - это сознательная тактика оккупантов, направленная на запугивание.
Дополнение
Съемочная группа португальского телеканала RTP направлялись в Донецкую область. Во время дороги из Киева, как указано, они остановились в Харькове и планировали посетить село Гроза, которое вчера подверглось значительным разрушениям в результате российской атаки.
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