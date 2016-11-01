Обстріли бойовиків на маріупольському напрямку зменшились
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Обстріли бойовиків на маріупольському напрямку зменшились, складна обстановка залишається на тих самих позиціях, як і раніше. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів зменшилась. Найбільш складна обстановка, як і раніше, залишається в Широкиному, і також у Красногорівці відбулося три мінометних обстріли з боку російсько-окупаційних військ", - сказав О.Мотузяник.
За його словами, окрім цього, бойовики порушили режим тиші ще на шести оборонних рубежах.
"Всього за добу на маріупольскому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, зокрема, 5 з важкого озброєння", - повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 31 жовтня на 1 листопада, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення.