Обстрелы боевиков на мариупольском направлении уменьшились

"На мариупольском направлении количество вражеских обстрелов уменьшилось. Наиболее сложная обстановка по-прежнему остается в Широкино, и также в Красногоровке произошло три минометных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сказал А.Мотузяник.

По его словам, кроме этого, боевики нарушили режим тишины еще на шести оборонительных рубежах.

"Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов, в частности, 5 из тяжелого вооружения", - сообщил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 31 октября на 1 ноября, в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения .