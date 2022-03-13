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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60019 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Обстріл Яворівського полігону: кількість загиблих досягла 35 осіб

Обстріл Яворівського полігону: кількість загиблих досягла 35 осіб

Київ • УНН

 • 367496 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. В результаті удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні загинуло 35 осіб. Уточнену інформацію повідомили в державній адміністрації Львівської області, передає УНН

«Маємо уточнену інформацію щодо нічного обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.

Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки.

Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі», - йдеться у повідомленні.

Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому закликала стежте виключно за офіційними повідомленнями.

Українські Національні Новини

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