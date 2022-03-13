Обстрел Яворивского полигона: число погибших достигло 35 человек

"Имеем уточненную информацию о ночном обстреле Международного центра миротворчества и безопасности.

На 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

К сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности.

Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале", - говорится в сообщении.

Команда ОВА будет обновлять данные, поэтому призвала следить исключительно за официальными сообщениями.