Обстрел Яворивского полигона: число погибших достигло 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате удара по международному центру миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне погибло 35 человек. Уточненную информацию сообщили в государственной администрации Львовской области, передает УНН.
"Имеем уточненную информацию о ночном обстреле Международного центра миротворчества и безопасности.
На 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.
К сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности.
Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале", - говорится в сообщении.
Команда ОВА будет обновлять данные, поэтому призвала следить исключительно за официальными сообщениями.