“Образа для українців”: посол України в Німеччині відмовився від запрошення президента ФРН відвідати концерт з російськими композиторами

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Концерт “За свободу та мир” відбувся у неділю, 27 березня, об 11:00 у палаці Бельвю в Берліні. За виключенням українського композитора Валентина Сильвестрова, у програмі були російські композитори та солісти.

Посол України в ФРН Андрій Мельник разом з дружиною публічно відмовилися від запрошення.

“На переконання посла Андрія Мельника, пропонувати українському главі дипмісії послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів у час, коли український народ вже більше місяця змушений слухати вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен — це не є найкращим проявом солідарності, а є образою для українців”, - повідомили на сторінці посольства України у ФРН.

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Світлана, дружина посла, опублікувала допис у Facebook, у якому повторно засудила такий крок з боку німецької влади.

“Концерт "солідарності з Україною": цілком в дусі федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра і його незмінного пропутінського курсу. Пан Штайнмаєр разом з першою леді Елькою Бюденбендер вирішили запросити посла України Андрія Мельника разом із "супроводом"(це так вони про мене) на концерт класичної музики "За свободу та мир" (саме так, без жодної згадки України).

У програмі - за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова - всі твори звичайно ж композиторів держави-агресора. Але найогидніше - серед солістів - жодного українця. ЖОДНОГО. Лише росіяни!!! Піаніст Кіссін і баритон Погоссов. Тобто, що ж виходить: заходите-ка к нам на русский огонек, пане Посол, с Вашим "сопровождением".

Ми хочемо виявити солідарність Вашому мужньому народу і приготували для Вас музичний сюрприз.

Послухайте-ка арію князя Єлецькага з опери "Піковая дама" Чайковського, а також насолодіться творами радянського композитора Шостаковича у виконанні блискучих російських та білоруських музик.Тільки це зовсім не про солідарність з Україною, а чергове знущання, плювок в обличчя всім українцям!

Пропонувати послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів - і це в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен - це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою.

Посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його образою для українців. Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його дружині. Але це не всі “подарунки” від президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім”, — написала Світлана.

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