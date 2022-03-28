“Обида для украинцев”: посол Украины в Германии отказался от приглашения президента ФРГ посетить концерт с российскими композиторами

Детали

Концерт “За свободу и мир” состоялся в воскресенье, 27 марта, в 11:00 во дворце Бельвю в Берлине. За исключением украинского композитора Валентина Сильвестрова, в программе были русские композиторы и солисты.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вместе с женой публично отказались от приглашения.

“По убеждению посла Андрея Мельника, предлагать украинскому главе дипмиссии послушать музыку страны-агрессора в ее исполнении российских солистов в то время, когда украинский народ уже больше месяца вынужден слушать взрывы российских бомб и ракет и постоянное завывание сирен — это не является лучшим проявлением солидарности, а является оскорблением для украинцев”, - сообщили на странице посольства Украины в ФРГ.

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Светлана, жена посла, опубликовала сообщение в Facebook, в котором повторно осудила такой шаг со стороны немецкой власти.

“Концерт "солидарности с Украиной": вполне в духе федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера и его неизменного пропутинского курса. Господин Штайнмайер вместе с первой леди Элькой Бюденбендер решили пригласить посла Украины Андрея Мельника вместе с "сопровождением" (это так они обо мне) на концерт классической музыки "за свободу и мир" (именно так, без всякого упоминания Украины).

В программе - за исключением единственного украинского композитора Валентина Сильвестрова - все произведения конечно же композиторов государства-агрессора. Но самое отвратительное - среди солистов - ни одного украинца. Ни одного. Только русские!!! Пианист Киссин и баритон Погоссов. То есть, что же получается: заходите-ка к нам на русский огонек, господин Посол, с Вашим "сопровождением".

Мы хотим проявить солидарность Вашему мужественному народу и приготовили для Вас музыкальный сюрприз.

Послушайте-ка арию князя Елецкага из оперы "Пиковая дама" Чайковского, а также насладитесь произведениями советского композитора Шостаковича в исполнении блестящих русских и белорусских музыкантов. Только это вовсе не про солидарность с Украиной, а очередное издевательство, плевок в лицо всем украинцам!

Предлагать послу Украины послушать музыку страны-агрессора в ее исполнении российских солистов - и это в то время, когда украинский народ более месяца слушает взрывы российских бомб и ракет и постоянное завывание сирен - это наиболее изысканный вид издевательства над нашим государством.

Посол Андрей Мельник отверг такое приглашение, назвав его оскорблением для украинцев. Так что пиликать во дворце Бельвю российско-белорусские артисты будут только для господина Штайнмайера и его жены. Но это не все ”подарки" от президента ФРГ. О других обязательно расскажу", - написала Светлана.

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