Обрання запобіжного заходу Януковичу: засідання суду відновилося
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив засідання після перерви щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
“Я ознайомився з матеріалами... і у зв’язку з цим в мене буде зустрічне клопотання для того, щоб розглянути клопотання про мій відвід в мене буде клопотання наступного змісту: сторона обвинувачення мотивуючи клопотання про мій відвід вказує, що нібито Волошина Тетяна Олександрівна дружина загиблого Василя є потерпілою у даному кримінальному провадженні — ця інформація не відповідає дійсності... Прошу суд викликати ...Тетяну Олександрівну на судове засідання, щоб її допитати, поставити питання чи дійсно вона є потерпілою, чи була вона допитана у даному кримінальному провадженні...”, — розповів адвокат Януковича Олександр Горошинський.
Нагадаємо, перерва була оголошена, через те що прокурори надали додаткові матеріали для відводу адвоката Януковича Олександра Горошинського.
Як повідомлялося, експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу, по відеоконференції.
Нагадаємо, Сердюк заявив, що Печерський районний суд Києва у середу, 9 грудня, планує розглянути повторно клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Янукович хоче взяти участь у засіданні суду.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.