Обрання запобіжного заходу Януковичу: суд взяв ще одну годинну перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва знову оголосив перерву на годину в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
“З урахуванням того, що зазначені матеріали вже відомі стороні захисту оголосити перерву на ще одну годину для ознайомлення з матеріалами”, — сказав суддя.
Так, перерва оголошена через те, що прокурори надали додаткові матеріали для відводу адвоката Януковича Олександра Горошинського.
Зазначимо, що раніше прокурори заявили про відвід адвоката Януковича Олександра Горошинського.
Як повідомлялося, експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь в завтрашньому засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу, по відеоконференції.
Нагадаємо, Сердюк заявив, що Печерський районний суд Києва у середу, 9 грудня, планує розглянути повторно клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Янукович хоче взяти участь у засіданні суду.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.