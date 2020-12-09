Избрание меры пресечения Януковичу: суд взял еще один часовой перерыв
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева вновь объявил перерыв на час в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
"С учетом того, что указанные материалы уже известны стороне защиты объявить перерыв на еще один час для ознакомления с материалами", - сказал судья.
Так, перерыв объявлен из-за того, что прокуроры предоставили дополнительные материалы для отвода адвоката Януковича Александра Горошинского.
Отметим, что ранее прокуроры заявили об отводе адвоката Януковича Александра Горошинского.
Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в завтрашнем заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции.
Напомним, Сердюк заявил, что Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.