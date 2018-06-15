Обмудсмен РФ намагається організувати зустріч із Сенцовим - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова запевнила українську сторону, що з боку російської правозахисної державної інституції докладають усіх зусиль, аби найближчим часом відбулась зустріч українського Омбудсмена із Олегом Сенцовим. Про це у Facebook написала Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова, передає УНН.
“Продовжуємо переговори з Тетяною Москальковою. В останній розмові вона запевнила, що докладає всіх зусиль, аби найближчим часом відбулась зустріч моя з Олегом Сенцовим. Також Омбудсмен РФ обіцяє поділитись інформацією про стан здоров’я Олега”, — заявила Денісова.
Перед цим МЗС України відреагувало на недопуск Омбудсмена до Сенцова у Заполяр’ї. Так, 15 червня у Росії звинуватили Омбудсмена України у порушенні законодавства РФ. За словами російського омбудсмена Тетяни Москалької, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова прибула на територію Ямало-Ненецького округу РФ, де у колонії утримують ув’язненого українського режисера Олега Сенцова, у порушення законодавства Росії.
Раніше Омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що у російській колонії її не пустили до утримуваного українського режисера Олега Сенцова.
Нагадаємо, засуджений у РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування. Він висунув вимогу звільнити 64 українських політв’язнів, але себе до списку не заніс.