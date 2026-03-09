ObmenAT24 увійшла до трійки найсильніших компаній криптоіндустрії за підсумками рейтингу "ТопФінанс"
У Києві відбулося нагородження лідерів фінансового ринку України – переможців щорічного рейтингу "ТопФінанс", який організовують видання "ТОП-100. Рейтинги найбільших" і портал Delo.ua.
Одна з номінацій уже традиційно була присвячена найкращим криптовалютним проєктам. До трійки призерів у цій категорії увійшли платформа обміну валют ObmenAT24, а також криптовалютні біржі Binance і WhiteBit.
Відбір переможців проходив у два етапи. На першому етапі за підсумками онлайн-голосування аудиторії Delo.ua було сформовано short-list з учасників конкретного сегмента ринку в кожній із номінацій. На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінювало номінантів, які потрапили до short-list номінацій. Підсумкові оцінки експертного журі дозволили визначити найкращих гравців, які отримали звання лідерів фінансового ринку за версією журналу "TOП-100. Рейтинги найбільших" і Delo.ua.
Важливо зазначити, що саме ObmenAT24 стала єдиним представником криптообмінних сервісів, який удостоївся премії в рейтингу "ТопФінанс-2026".
Також зауважимо, що платформа ObmenAT24 раніше неодноразово була нагороджена як один із провідних криптосервісів. Зокрема, її внесок у розвиток фінансового ринку в 2024-2025 роках відзначили портали "Мінфін" і Finance.ua, онлайн-видання PaySpace Magazine і Banker.ua.
Нова премія від "ТОП-100. Рейтинги найбільших" і порталу Delo.ua вкотре підтвердила лідерство та надійність платформи ObmenAT24, яка з 2016 року надає послуги швидкого, зручного та безпечного крипто-фіатного обміну. З допомогою ObmenAT24 користувачі можуть купувати, продавати й обмінювати цифрові активи через банківські картки, IBAN, SWIFT, електронні гаманці та готівку, використовуючи широкий вибір платіжних інструментів, включаючи Apple Pay, Google Pay, Revolut, Wise і Payoneer.
Окрім того, платформа має мережу офлайн-пунктів і партнерських кас у 26 містах України та приблизно у 40 столицях світу, що дає можливість проводити операції як дистанційно, так і з отриманням готівки.
За майже 10 років своєї роботи ObmenAT24 сформувала велику базу клієнтів, яка перевищує 1 мільйон користувачів, а також підтвердила репутацію стабільного та технологічного партнера завдяки високій швидкості обміну, прозорій моделі комісій, конфіденційності операцій і значним резервам в еквіваленті близько $700 000, які дозволяють здійснювати великі операції без затримок та обмежень.