ObmenAT24 увійшла до трійки найсильніших компаній криптоіндустрії за підсумками рейтингу «ТопФінанс».

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 5266 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12751 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5198 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22565 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23381 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43394 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63321 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101748 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55294 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47007 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
39%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 28223 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 24702 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 20865 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 27541 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15390 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 4264 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15806 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 22565 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 27971 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 101748 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Андрій Шевченко
Урсула фон дер Ляєн
Alyona alyona
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 6002 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21186 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25017 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 33595 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 40329 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Золото
Financial Times

ObmenAT24 увійшла до трійки найсильніших компаній криптоіндустрії за підсумками рейтингу "ТопФінанс"

Київ • УНН

 • 500 перегляди

ObmenAT24 увійшла до трійки найсильніших компаній криптоіндустрії за підсумками рейтингу «ТопФінанс».

ObmenAT24 увійшла до трійки найсильніших компаній криптоіндустрії за підсумками рейтингу "ТопФінанс"

У Києві відбулося нагородження лідерів фінансового ринку України – переможців щорічного рейтингу "ТопФінанс", який організовують видання "ТОП-100. Рейтинги найбільших" і портал Delo.ua.

Одна з номінацій уже традиційно була присвячена найкращим криптовалютним проєктам. До трійки призерів у цій категорії увійшли платформа обміну валют ObmenAT24, а також криптовалютні біржі Binance і WhiteBit.

Відбір переможців проходив у два етапи. На першому етапі за підсумками онлайн-голосування аудиторії Delo.ua було сформовано short-list з учасників конкретного сегмента ринку в кожній із номінацій. На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінювало номінантів, які потрапили до short-list номінацій. Підсумкові оцінки експертного журі дозволили визначити найкращих гравців, які отримали звання лідерів фінансового ринку за версією журналу "TOП-100. Рейтинги найбільших" і Delo.ua.

Важливо зазначити, що саме ObmenAT24 стала єдиним представником криптообмінних сервісів, який удостоївся премії в рейтингу "ТопФінанс-2026".

Також зауважимо, що платформа ObmenAT24 раніше неодноразово була нагороджена як один із провідних криптосервісів. Зокрема, її внесок у розвиток фінансового ринку в 2024-2025 роках відзначили портали "Мінфін" і Finance.ua, онлайн-видання PaySpace Magazine і Banker.ua.

Нова премія від "ТОП-100. Рейтинги найбільших" і порталу Delo.ua вкотре підтвердила лідерство та надійність платформи ObmenAT24, яка з 2016 року надає послуги швидкого, зручного та безпечного крипто-фіатного обміну. З допомогою ObmenAT24 користувачі можуть купувати, продавати й обмінювати цифрові активи через банківські картки, IBAN, SWIFT, електронні гаманці та готівку, використовуючи широкий вибір платіжних інструментів, включаючи Apple Pay, Google Pay, Revolut, Wise і Payoneer.

Окрім того, платформа має мережу офлайн-пунктів і партнерських кас у 26 містах України та приблизно у 40 столицях світу, що дає можливість проводити операції як дистанційно, так і з отриманням готівки.

За майже 10 років своєї роботи ObmenAT24 сформувала велику базу клієнтів, яка перевищує 1 мільйон користувачів, а також підтвердила репутацію стабільного та технологічного партнера завдяки високій швидкості обміну, прозорій моделі комісій, конфіденційності операцій і значним резервам в еквіваленті близько $700 000, які дозволяють здійснювати великі операції без затримок та обмежень. 

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу