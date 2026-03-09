ObmenAT24 вошла в тройку сильнейших компаний криптоиндустрии по итогам рейтинга "ТопФинанс"
Киев • УНН
ObmenAT24 вошла в тройку сильнейших компаний криптоиндустрии по итогам рейтинга "ТопФинанс".
В Киеве состоялось награждение лидеров финансового рынка Украины – победителей ежегодного рейтинга "ТопФинанс", который организуют издание "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и портал Delo.ua.
Одна из номинаций уже традиционно была посвящена лучшим криптовалютным проектам. В тройку призеров в этой категории вошли платформа обмена валют ObmenAT24, а также криптовалютные биржи Binance и WhiteBit.
Определение победителей проходило в два этапа. На первом этапе по итогам онлайн-голосования аудитории Delo.ua был сформирован short-list из участников конкретного сегмента рынка в каждой из номинаций. На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования оценивало номинантов, попавших в short-list номинаций. Итоговая оценка экспертного жюри позволила определить лучших игроков, получивших звание лидеров финансового рынка по версии журнала "TOП-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua.
Важно отметить, что именно ObmenAT24 стала единственным представителем криптообменных сервисов, удостоившимся премии в рейтинге "ТопФинанс-2026".
Также отметим, что платформа ObmenAT24 ранее неоднократно была награждена как один из ведущих криптосервисов. В частности, ее вклад в развитие финансового рынка в 2024-2025 годах отметили порталы "Минфин" и Finance.ua, онлайн-издание PaySpace Magazine и Banker.ua.
Новая премия от "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и портала Delo.ua подтвердила лидерство и надежность платформы ObmenAT24, которая с 2016 года предоставляет услуги быстрого, удобного и безопасного крипто-фиатного обмена. С помощью ObmenAT24 пользователи могут покупать, продавать и обменивать цифровые активы через банковские карточки, IBAN, SWIFT, электронные кошельки и наличные, используя широкий выбор платежных инструментов, включая Apple Pay, Google Pay, Revolut, Wise и Payoneer.
Кроме того, платформа имеет сеть офлайн-пунктов и партнерских касс в 26 городах Украины и примерно в 40 столицах мира, что позволяет проводить операции как дистанционно, так и с получением наличных.
За почти 10 лет своей работы ObmenAT24 сформировала большую базу клиентов, которая превышает 1 миллион пользователей, а также подтвердила репутацию стабильного и технологичного партнера благодаря высокой скорости обмена, прозрачной модели комиссий, конфиденциальности операций и значительным резервам в эквиваленте приблизительно $700 000, что позволяет совершать крупные операции без задержек и ограничений.