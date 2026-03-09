ObmenAT24 вошла в тройку сильнейших компаний криптоиндустрии по итогам рейтинга "ТопФинанс".

$43.730.0850.540.36
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имел идеальный смысл"
Financial Times

ObmenAT24 вошла в тройку сильнейших компаний криптоиндустрии по итогам рейтинга "ТопФинанс"

Киев • УНН

 • 500 просмотра

ObmenAT24 вошла в тройку сильнейших компаний криптоиндустрии по итогам рейтинга "ТопФинанс".

ObmenAT24 вошла в тройку сильнейших компаний криптоиндустрии по итогам рейтинга "ТопФинанс"

В Киеве состоялось награждение лидеров финансового рынка Украины – победителей ежегодного рейтинга "ТопФинанс", который организуют издание "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и портал Delo.ua.

Одна из номинаций уже традиционно была посвящена лучшим криптовалютным проектам. В тройку призеров в этой категории вошли платформа обмена валют ObmenAT24, а также криптовалютные биржи Binance и WhiteBit.

Определение победителей проходило в два этапа. На первом этапе по итогам онлайн-голосования аудитории Delo.ua был сформирован short-list из участников конкретного сегмента рынка в каждой из номинаций. На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования оценивало номинантов, попавших в short-list номинаций. Итоговая оценка экспертного жюри позволила определить лучших игроков, получивших звание лидеров финансового рынка по версии журнала "TOП-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua.

Важно отметить, что именно ObmenAT24 стала единственным представителем криптообменных сервисов, удостоившимся премии в рейтинге "ТопФинанс-2026".

Также отметим, что платформа ObmenAT24 ранее неоднократно была награждена как один из ведущих криптосервисов. В частности, ее вклад в развитие финансового рынка в 2024-2025 годах отметили порталы "Минфин" и Finance.ua, онлайн-издание PaySpace Magazine и Banker.ua.

Новая премия от "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и портала Delo.ua подтвердила лидерство и надежность платформы ObmenAT24, которая с 2016 года предоставляет услуги быстрого, удобного и безопасного крипто-фиатного обмена. С помощью ObmenAT24 пользователи могут покупать, продавать и обменивать цифровые активы через банковские карточки, IBAN, SWIFT, электронные кошельки и наличные, используя широкий выбор платежных инструментов, включая Apple Pay, Google Pay, Revolut, Wise и Payoneer.

Кроме того, платформа имеет сеть офлайн-пунктов и партнерских касс в 26 городах Украины и примерно в 40 столицах мира, что позволяет проводить операции как дистанционно, так и с получением наличных.

За почти 10 лет своей работы ObmenAT24 сформировала большую базу клиентов, которая превышает 1 миллион пользователей, а также подтвердила репутацию стабильного и технологичного партнера благодаря высокой скорости обмена, прозрачной модели комиссий, конфиденциальности операций и значительным резервам в эквиваленте приблизительно $700 000, что позволяет совершать крупные операции без задержек и ограничений.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса