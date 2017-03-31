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Області, де не створюються територіальні громади, втрачають кошти на розвиток - Г.Зубко

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Мешканці областей, де не створюються територіальні громади, втрачають можливість отримання величезних коштів для розвитку цих територій. Про на сьогоднішній зустрічі з регіональними засобами масової інформації “Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання” повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

“У нас на сьогодні є області-лідери. З66 громад, які створені в Україні, 30% практично, складає Дніпропетровська, Тернопільська, Житомирська область. І є області, які не те, що відстають, а практично забирають у своїх громадян можливості додаткового ресурсу”, — сказав Г.Зубко.

Він повідомив, що “та територіальна громада, яка не увійшла в об’єднання, уже за 2 роки втратила величезну суму коштів, недоотримавши їх по податках, які би залишалися безпосередньо в громадах, не отримавши додатково бюджетну субвенцію через субвенцію об’єднаної територіальної громади, або через фонд регіонального розвитку”.

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За словами Г.Зубка, за рахунок 32 громад, які утворено в Житомирській області область додатково отримала на цей рік 160 млн на субвенцію об’єднаних територіальних громад.

“Це ті кошти, які не надійшли би в область, якщо би цих громад не було”, — додав Г.Зубко.

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