Области, где не создаются территориальные общины, теряют средства на развитие - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Жители областей, где не создаются территориальные общины, теряют возможность получения огромных средств для развития этих территорий. Об этом на сегодняшней встрече с региональными средствами массовой информации "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи" сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"У нас на сегодня есть области-лидеры. З66 общин, созданных в Украине, 30% практически составляет Днепропетровская, Тернопольская, Житомирская область. И есть области, которые не то, что отстают, а практически забирают у своих граждан возможности дополнительного ресурса", - сказал Г.Зубко.
Он сообщил, что "и территориальная община, которая не вошла в объединение, уже через 2 года потеряла огромную сумму средств, недополучив их по налогам, которые бы оставались непосредственно в общинах, не получив дополнительно бюджетную субвенцию из субвенцию объединенной территориальной общины или через фонд регионального развития".
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По словам Г.Зубко, за счет 32 общин, созданных в Житомирской области, область дополнительно получила на этот год 160 млн грн на субвенцию объединенных территориальных общин.
"Это те средства, которые не поступили бы в область, если бы этих общин не было", - добавил Г.Зубко.