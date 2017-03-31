Области, где не создаются территориальные общины, теряют средства на развитие - Г.Зубко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54595 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105674 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162747 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119537 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118400 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113565 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104965 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155499 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Области, где не создаются территориальные общины, теряют средства на развитие - Г.Зубко

Области, где не создаются территориальные общины, теряют средства на развитие - Г.Зубко

Киев  •  УНН

 • 17299 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Жители областей, где не создаются территориальные общины, теряют возможность получения огромных средств для развития этих территорий. Об этом на сегодняшней встрече с региональными средствами массовой информации "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи" сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

"У нас на сегодня есть области-лидеры. З66 общин, созданных в Украине, 30% практически составляет Днепропетровская, Тернопольская, Житомирская область. И есть области, которые не то, что отстают, а практически забирают у своих граждан возможности дополнительного ресурса", - сказал Г.Зубко.

Он сообщил, что "и территориальная община, которая не вошла в объединение, уже через 2 года потеряла огромную сумму средств, недополучив их по налогам, которые бы оставались непосредственно в общинах, не получив дополнительно бюджетную субвенцию из субвенцию объединенной территориальной общины или через фонд регионального развития".

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По словам Г.Зубко, за счет 32 общин, созданных в Житомирской области, область дополнительно получила на этот год 160 млн грн на субвенцию объединенных территориальных общин.

"Это те средства, которые не поступили бы в область, если бы этих общин не было", - добавил Г.Зубко.

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