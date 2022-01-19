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Обікрали людей на інвестиціях у криптовалюту: в Києві викрили банду шахраїв

Обікрали людей на інвестиціях у криптовалюту: в Києві викрили банду шахраїв

Київ • УНН

 • 21432 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві викрили злочинну групу, яка під виглядом інвестування у криптовалюту обікрала людей приблизно на 3 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, починаючи з 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти), а саме її купівлі за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.

Також шахраї пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу. Суть його полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами.

У такий спосіб учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта при цьому становив 11 тис. гривень.

Однак після одержання грошей на електронні гаманці та банківські рахунки жодні послуги інвесторам/вкладникам не надавали, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами групи.

За попередніми даними, зловмисники ошукали десятки громадян, зокрема іноземців, на суму майже 3 млн гривень.

Організатора схеми — 21-річного жителя Києва — затримали під час зустрічі із інвестором, який передав зловмиснику 400 тис. гривень. Згодом було затримано й інших учасників злочинної групи.

Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, чорнові записи, флеш-носії, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі організатору та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). 

Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо

В Одесі ліквідували підпільний майнінг-центр криптовалют, який вкрав у держави електроенергію на мільйони гривен.

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