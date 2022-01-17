Могли спровокувати НС на транспорті: майнінг-центр криптовалют вкрав електроенергії на мільйони
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Україні ліквідували в Одесі підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень, повідомили УНН у пресцентрі СБУ.
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"Під час слідчо-оперативних дій в Одесі ліквідовано підпільний центр з майнінгу криптовалют, який викрадав промислові обсяги електроенергії з державного об’єкта критичної інфраструктури. Протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, у тому числі під час залізничних перевезень", - вказали у СБУ.
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У спецслужбі стверджують: нейтралізація нелегального бізнесу "дозволила запобігти мільйонним бюджетним збиткам, точний розмір яких встановить експертиза".
За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні двоє жителів обласного центру. Технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей, як вказано, встановили в орендованому складському приміщенні на території міста.
"Частину одержаних "прибутків" ділки конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через третіх осіб. Решту цифрових грошей – зберігали у власних віртуальних гаманцях", - повідомили у СБУ.
Встановлено, що електроживлення спеціалізованого устаткування зловмисники здійснювали через несанкціоноване підключення до державної електромережі.
Під час обшуків у складському приміщенні та за місцями проживання ділків правоохоронці виявили, зокрема, понад 100 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют. Усе знайдене направлено на експертизу.
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