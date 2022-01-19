Обокрали людей на инвестициях в криптовалюту: в Киеве разоблачили банду мошенников

Детали

По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюти), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей ее продаже по цене выше закупочной.

Также мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, который является разновидностью онлайн-бизнеса. Суть его заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.

Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, который заключался во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за вроде бы дальнейший вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, обустроили в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, в которых рассказывали об успехах в работе с инвесторами.

Таким образом участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента при этом составил 11 тыс. гривен.

Однако после получения денег на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не оказывали, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределяли между членами группы.

По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму почти 3 млн гривен.

Организатора схемы — 21-летнего жителя Киева задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. гривен. Позже были задержаны и другие участники преступной группы.

Во время обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флеш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Сейчас организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Одессе ликвидировали подпольный майнинг-центр криптовалют, который украл у государства электроэнергию на миллионы гривен.