Обʼєдналися заради особливого проекту: благодійники про закупівлю для Одещини унікальних опікових ліжок
Київ • УНН
Це лише один крок у реалізації наших гуманітарних зусиль, які направлені на поліпшення якості життя та допомогу тим, хто постраждав від війни.
БФ Unilex, ПАТ "БАНК ВОСТОК", та БФ "Милосердя Віктор" за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера обʼєдналися заради особливого проєкту - закупівлі унікального обладнання для опікового центру в Одесі, передає УНН.
Деталі
Мова про спеціальні ліжка для опікових хворих та візки для реанімації.
Ці ліжка - перше таке обладнання в нашому регіоні, яке значне облегшує самопочуття хворого та процес його реабілітації. Реанімаційні візки - необхідний елемент сучасного реанімаційного протоколу. Це особливо важливо зараз для постраждалих військових та цивільних від обстрілів наших ворогів
Вона додає, що спільною місією благодійників є забезпечення комфорту та найвищих стандартів лікування для тих, хто потребує особливої уваги.
Це лише один крок у реалізації наших гуманітарних зусиль, які направлені на поліпшення якості життя та допомогу тим, хто постраждав від війни