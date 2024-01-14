Обʼєдналися заради особливого проекту: благодійники про закупівлю для Одещини унікальних опікових ліжок

БФ Unilex, ПАТ "БАНК ВОСТОК", та БФ "Милосердя Віктор" за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера обʼєдналися заради особливого проєкту - закупівлі унікального обладнання для опікового центру в Одесі, передає УНН.

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Мова про спеціальні ліжка для опікових хворих та візки для реанімації.

Ці ліжка - перше таке обладнання в нашому регіоні, яке значне облегшує самопочуття хворого та процес його реабілітації. Реанімаційні візки - необхідний елемент сучасного реанімаційного протоколу. Це особливо важливо зараз для постраждалих військових та цивільних від обстрілів наших ворогів