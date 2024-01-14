Объединились ради особого проекта: благотворители о закупке для Одесской области уникальных ожоговых коек

370 тысяч оккупантов и более 6 тысяч танков: Генштаб обновил данные о потерях рф в Украине

Вооруженные силы Украины сообщили, что по состоянию на 14 января 2024 года уничтожили около 370 000 российских солдат, в том числе 840 за минувшие сутки.