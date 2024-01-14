Объединились ради особого проекта: благотворители о закупке для Одесской области уникальных ожоговых коек
Это лишь один шаг в реализации наших гуманитарных усилий, которые направлены на улучшение качества жизни и помощь тем, кто пострадал от войны.
На Херсонщине оккупанты атаковали пожарных беспилотником: ранены четверо пожарных
российские войска атаковали подразделение пожарных в селе Станислав. Четверо пожарных получили ранения, но они отказались от госпитализации.
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили редкую российскую САУ "Хоста" - Тарнавский
Украинские войска уничтожили редкую российскую артиллерийскую систему "Хоста" и нанесли противнику значительные потери, в частности 437 человек личного состава и 60 единиц военной техники.
На Лимано-Купянском направлении удалось уничтожить 256 оккупантов и 73 единицы вражеской техники - спикер Сухопутных войск ВСУ
На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили атаки противника, уничтожив 256 российских военнослужащих и 73 единицы военной техники.
На Авдеевском и Марьинском направлениях воины ВСУ отбили 37 вражеских атак - Штупун
За минувшие сутки захватчики нанесли 34 авиаудара. Они сбрасывают управляемые авиабомбы почти по всей линии боевого соприкосновения.
Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства - СМИ
Конгресс США принял временный законопроект о расходах для предотвращения закрытия правительства, предусматривающий финансирование федеральных учреждений до марта.
Строительство нового корпуса гимназии с большим укрытием и условиями для инклюзивного обучения завершили в Одесской области
Гимназия "Авангард" в Одесской области открыла свой новый корпус, построенный в рамках проекта президента Зеленского "Большая стройка", повышающего стандарты инклюзивности и безопасности.
На Сумщине россияне за сутки обстреляли 26 населенных пунктов: один человек ранен
Российские войска атаковали 26 населенных пунктов в Сумской области, ранив одно гражданское лицо и повредив здания и транспортные средства. Начато расследование по факту военных преступлений.
370 тысяч оккупантов и более 6 тысяч танков: Генштаб обновил данные о потерях рф в Украине
Вооруженные силы Украины сообщили, что по состоянию на 14 января 2024 года уничтожили около 370 000 российских солдат, в том числе 840 за минувшие сутки.
Ночью россияне сбросили авиабомбы на Волчанск: повреждено предприятие
российские войска атаковали Волчанск и другие населенные пункты Харьковской области, вызвав структурные повреждения и перебои в электроснабжении.