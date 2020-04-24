ОАСК відкрив провадження у справі про закриття урядом КП на кордоні з Кримом через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про закриття Урядом КП на кордоні з окупованим Кримом через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року № 291-р. “Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і місті Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, — сказано у повідомленні.
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Зазначається, що на думку позивача, оскаржуване розпорядження порушує права громадян, які мають реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, є незаконним та не відповідає правовому акту вищої юридичної сили.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 2 червня 2020 року.
Нагадаємо, прикордонники зможуть пропускати українців на в‘їзд і виїзд з Криму під час карантину з урахуванням гуманітарних потреб таких пересувань.