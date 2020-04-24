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ОАСК открыл производство по делу о закрытии правительством КП на границе с Крымом из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12155 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о закрытии Правительством КП на границе с оккупированным Крымом из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения Кабинета Министров Украины от 14 марта 2020 года № 291-р. “О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и городе Севастополь и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, — сказано в сообщении.

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Отмечается, что по мнению истца, оспариваемое распоряжение нарушает права граждан, имеющих регистрацию места жительства на временно оккупированной территории Украины, является незаконным и не отвечает правовому акту высшей юридической силы.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 июня 2020 года.

Напомним, пограничники смогут пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина с учетом гуманитарных потребностей таких передвижений.

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