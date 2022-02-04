ОАСК дозволив судді не подавати е-декларацію “через релігійні переконання”. НАЗК оскаржить рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції подасть апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо судді Київського адмінсуду Олександри Брагіної, яка відмовляється подавати е-декларацію «через релігійні переконання». Про це УНН повідомляє з посиланням на НАЗК.
Цитата
“Національне агентство з питань запобігання корупції оскаржить рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) у справі судді Олександри Брагіної. Так, ОАСК задовольнив позов судді та зобов’язав НАЗК прийняти щорічні декларації Олександри Брагіної за 2019 та 2020 роки у паперовому, а не електронному вигляді”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що раніше суддя відмовилась подавати е-декларації за 2019 та 2020 роки, мотивуючи це релігійними переконаннями та неможливістю у зв’язку з цим отримати електронний цифровий підпис.
Наразі громадськість не зможе ознайомитись із деклараціями судді за 2019 та 2020 роки, оскільки їх не подано до Реєстру декларацій всупереч вимогам Закону України “Про запобігання корупції”.
Зазначається, що факт неподання декларації за 2020 рік Олександрою Брагіною розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України.
У НАЗК нагадали, що у 2020 році суддя Олександра Брагіна подала до НАЗК паперову декларацію за 2019 рік, мотивуючи це релігійними переконаннями та неможливістю у зв’язку з цим отримати електронний цифровий підпис. НАЗК відмовилося прийняти таку декларацію, адже Закон України “Про запобігання корупції” прямо передбачає єдину можливість подати декларацію — через сайт НАЗК.
Після цього суддя подала позов до НАЗК в ОАСК з вимогою прийняти декларації за 2019 та 2020 роки у паперовому вигляді.
Доповнення
Суддя ОАСК Руслан Арсірій дозволив судді Київського адмінсуду Олександрі Брагіній подавати декларації не в електронній, а в паперовій формі.
Нагадажмо, НАЗК викликало народну депутатку Скороход для надання пояснень. Виникли питання щодо декларації.