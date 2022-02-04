ОАСК разрешил судье не подавать э-декларацию "по религиозным убеждениям". НАПК обжалует решение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева в отношении судьи Киевского админсуда Александры Брагиной, которая отказывается подавать э-декларацию "из-за религиозных убеждений". Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.
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“Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обжалует решение Окружного административного суда города Киева (ОАСК) по делу судьи Александры Брагиной. Так, ОАСК удовлетворил иск судьи и обязал НАПК принять ежегодные декларации Александры Брагиной за 2019 и 2020 годы в бумажном, а не электронном виде”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что ранее судья отказалась подавать э-декларации за 2019 и 2020 годы, мотивируя это религиозными убеждениями и невозможностью в связи с этим получить электронную цифровую подпись.
Пока общественность не сможет ознакомиться с декларациями судьи за 2019 и 2020 годы, поскольку их не подано в Реестр деклараций вопреки требованиям Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
Отмечается, что факт непредставления декларации за 2020 год Александрой Брагиной расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
В НАЗК напомнили, что в 2020 году судья Александра Брагина подала в НАЗК бумажную декларацию за 2019 год, мотивируя это религиозными убеждениями и невозможностью в связи с этим получить электронную цифровую подпись. НАЗК отказалось принять такую декларацию, ведь Закон Украины “О предотвращении коррупции” прямо предусматривает единственную возможность подать декларацию через сайт НАЗК.
После этого судья подала иск к НАЗК в ОАСК с требованием принять декларации за 2019 и 2020 годы в бумажном виде.
Дополнения
Судья ОАСК Руслан Арсирий разрешил судье Киевского админсуда Александре Брагиной подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме.
Напомним, НАПК вызвало народную депутатку Скороход для дачи объяснений. Возникли вопросы относительно декларации.