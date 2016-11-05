О.Турчинов: сильна незалежна демократична Україна — труна режиму Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сильна незалежна демократична Україна — труна режиму Путіна. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв’ю інтернет-виданню “Лівий берег”, передає УНН.
“Путіна і його оточення не влаштовує незалежна демократична Україна. Для них сильна Україна — труна їх режиму. Тому коли говорять, що з Путіним можна домовитися, я в це не вірю”, — сказав О.Турчинов.
Також він наголосив, що альтернативи Мінську немає.
“Все ж таки це — єдиний майданчик, який дозволяє використовувати дипломатичні і політичні методи впливу на Російську Федерацію”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з головою Підкомітету з безпеки Європейського Парламенту Анною Ельжбетою Фотигою та депутатами Європарламенту зазначив, що для України не існує альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції.