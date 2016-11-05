Турчинов: сильная независимая демократическая Украина - гроб режима Путина

"Путина и его окружение не устраивает независимая демократическая Украина. Для них сильная Украина - гроб их режима. Поэтому когда говорят, что с Путиным можно договориться, я в это не верю ", - сказал Турчинов.

Также он подчеркнул, что альтернативы Минску нет.

"Все же это - единственная площадка, который позволяет использовать дипломатические и политические методы воздействия на Российскую Федерацию", - сказал он.

Как сообщал УНН, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с председателем Подкомитета по безопасности Европейского Парламента Анной Эльжбета Фотигой и депутатами Европарламента отметил, что для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции.