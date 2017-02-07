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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46103 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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О.Ляшку анулювали десятирічну американську візу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Народному депутату України Олегу Ляшку анулювали десятирічну американську візу. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

О.Ляшку анулювали десятирічну американську візу

“Щойно мені анулювали 10-річну американську візу, яку я тільки отримав перед Новим роком. Консульський офіцер сказав, що в нього такі інструкції з Вашингтону... Думаю, що саме тому, що ми захищаємо національні інтереси України, а не Москви чи Вашингтона, і було прийнято безпрецендентне рішення про анулювання моєї візи. Гуд бай, Америка! Приїду туди, коли українці оберуть мене своїм Президентом. А поки замість США їздитиму до наших людей, яким треба не візи чи безвіз, а робота і гідне життя”, — написав О.Ляшко.

Як повідомляв УНН, окружний апеляційний суд у Сан-Франциско в США у вівторок, 7 лютого, заслухає свідчення сторін у справі про рішення президента Дональда Трампа щодо обмежень на в’їзд до США.

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