О.Ляшку анулювали десятирічну американську візу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Народному депутату України Олегу Ляшку анулювали десятирічну американську візу. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно мені анулювали 10-річну американську візу, яку я тільки отримав перед Новим роком. Консульський офіцер сказав, що в нього такі інструкції з Вашингтону... Думаю, що саме тому, що ми захищаємо національні інтереси України, а не Москви чи Вашингтона, і було прийнято безпрецендентне рішення про анулювання моєї візи. Гуд бай, Америка! Приїду туди, коли українці оберуть мене своїм Президентом. А поки замість США їздитиму до наших людей, яким треба не візи чи безвіз, а робота і гідне життя”, — написав О.Ляшко.
Як повідомляв УНН, окружний апеляційний суд у Сан-Франциско в США у вівторок, 7 лютого, заслухає свідчення сторін у справі про рішення президента Дональда Трампа щодо обмежень на в’їзд до США.