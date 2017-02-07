О.Ляшко аннулировали десятилетнюю американскую визу

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом. Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона ... Думаю, что именно потому, что мы защищаем национальные интересы Украины, а не Москвы или Вашингтона, и было принято беспрецендентное решение об аннулировании моей визы. Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим Президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвизовые, а работа и достойная жизнь ", - написал О.Ляшко.

Как сообщал УНН, окружной апелляционный суд в Сан-Франциско в США во вторник, 7 февраля, заслушает показания сторон по делу о решении президента Дональда Трампа относительно ограничений на въезд в США .