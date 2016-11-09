О.Кучер про поєдинок з Фінляндією: на нас чекає важкий матч
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Центральний захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Олександр Кучер поділилися очікуваннями від найближчого протистояння відбіркового циклу до ЧС-2018 з Фінляндією, передає УНН з посиланням на прес-службу "Шахтаря".
"Буде поєдинок з хорошою командою. Фінляндія в цьому відбірковому циклі зарекомендувала себе міцним суперником, з яким нікому не буває легко. Думаю, і на нас чекає важкий матч. Проте нам потрібна тільки перемога, і хлопці зроблять усе можливе задля її досягнення. У найближчій грі необхідно бути зібраними до останньої хвилини, не втрачати концентрацію й використовувати свої моменти. Тільки так можна домогтися успіху", - наголосив оборонець.
Нагадаємо, що після гри зі збірною Фінляндії українці 15 листопада проведуть у Харкові товариську зустріч з командою Сербії.
Як повідомляв УНН, А.Шевченко назвав небезпечними стандарти та контратаки збірної Фінляндії.