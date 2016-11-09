А.Кучер о поединке с Финляндией: нас ждет тяжелый матч
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центральный защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Кучер поделились ожиданиями от ближайшего противостояния отборочного цикла к ЧМ-2018 с Финляндией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".
"Будет поединок с хорошей командой. Финляндия в этом отборочном цикле зарекомендовала себя крепким соперником, с которым никому не бывает легко. Думаю, и нас ждет тяжелый матч. Однако нам нужна только победа, и ребята сделают все возможное для ее достижения. В ближайшей игре необходимо быть собранными до последней минуты, не терять концентрацию и использовать свои моменты. Только так можно добиться успеха ", - подчеркнул защитник.
Напомним, что после игры со сборной Финляндии украинцы 15 ноября проведут в Харькове товарищеский матч с командой Сербии.
Как сообщал УНН, А.Шевченко назвал опасными стандарты и контратаки сборной Финляндии .