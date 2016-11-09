А.Кучер о поединке с Финляндией: нас ждет тяжелый матч

"Будет поединок с хорошей командой. Финляндия в этом отборочном цикле зарекомендовала себя крепким соперником, с которым никому не бывает легко. Думаю, и нас ждет тяжелый матч. Однако нам нужна только победа, и ребята сделают все возможное для ее достижения. В ближайшей игре необходимо быть собранными до последней минуты, не терять концентрацию и использовать свои моменты. Только так можно добиться успеха ", - подчеркнул защитник.

Напомним, что после игры со сборной Финляндии украинцы 15 ноября проведут в Харькове товарищеский матч с командой Сербии.

Как сообщал УНН, А.Шевченко назвал опасными стандарты и контратаки сборной Финляндии .