О.Айвазовська розповіла про ключові розбіжності сторін у Мінську щодо виборів на окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На переговорах політичної підгрупи у Мінську сторони не можуть дійти згоди у ключових питаннях, зокрема Росія та ОРДЛО проти участі українських партій. Про це в інтерв’ю “Фокусу” розповіла експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
“Ми і надалі обговорюємо модальності виборчого процесу... Є декілька пунктів, по яким зовсім не виходить домовитися. Це питання про участь українських партій — ОРДЛО та РФ категорично проти. Це система виборів — ми пропонуємо пропорційну систему, вони ж виступають за мажоритарну на 100%. Спірним питанням залишається і питання права переселенців голосувати. Ми пропонуємо відкрити дільниці по всій Україні в місцях компактного проживання переселенців — це їх взагалі не влаштовує. Крім того, вони проти визначної ролі Центрвиборчкому України. І перспектив узгодити всі ці пункти фактично нема”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, 9 листопада під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона ще раз наголосила на тому, що вибори на Донбасі можуть пройти виключно за українським законодавством.