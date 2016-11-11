О. Айвазовская рассказала о ключевых разногласиях сторон в Минске по выборам на оккупированном Донбассе

"Мы и в дальнейшем обсуждаем модальности избирательного процесса ... Есть несколько пунктов, по которым вовсе не выходит договориться. Это вопрос об участии украинских партий - ОРДЛО и РФ категорически против. Это система выборов - мы предлагаем пропорциональную систему, они же выступают за мажоритарную на 100%. Спорным вопросом остается и вопрос права переселенцев голосовать. Мы предлагаем открыть участки по всей Украине в местах компактного проживания переселенцев - это их вообще не устраивает. Кроме того, они против поределяющей роли Центризбиркома Украины. И перспектив согласовать все эти пункты фактически нет ", - сказала она.

Как сообщал УНН, 9 ноября во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона еще раз подчеркнула, что выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству.