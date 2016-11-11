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15 марта, 19:03 • 111510 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156020 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131231 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124235 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109172 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103723 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100264 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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О. Айвазовская рассказала о ключевых разногласиях сторон в Минске по выборам на оккупированном Донбассе

Киев • УНН

 • 10997 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На переговорах политической подгруппы в Минске стороны не могут договориться по ключевым вопросам, в том числе Россия и ОРДЛО против участия украинских партий. Об этом в интервью "Фокусу" рассказала эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.

"Мы и в дальнейшем обсуждаем модальности избирательного процесса ... Есть несколько пунктов, по которым вовсе не выходит договориться. Это вопрос об участии украинских партий - ОРДЛО и РФ категорически против. Это система выборов - мы предлагаем пропорциональную систему, они же выступают за мажоритарную на 100%. Спорным вопросом остается и вопрос права переселенцев голосовать. Мы предлагаем открыть участки по всей Украине в местах компактного проживания переселенцев - это их вообще не устраивает. Кроме того, они против поределяющей роли Центризбиркома Украины. И перспектив согласовать все эти пункты фактически нет ", - сказала она.

Как сообщал УНН, 9 ноября во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона еще раз подчеркнула, что выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству.

Украинские Национальные Новости

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