О. Айвазовская рассказала о ключевых разногласиях сторон в Минске по выборам на оккупированном Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На переговорах политической подгруппы в Минске стороны не могут договориться по ключевым вопросам, в том числе Россия и ОРДЛО против участия украинских партий. Об этом в интервью "Фокусу" рассказала эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Мы и в дальнейшем обсуждаем модальности избирательного процесса ... Есть несколько пунктов, по которым вовсе не выходит договориться. Это вопрос об участии украинских партий - ОРДЛО и РФ категорически против. Это система выборов - мы предлагаем пропорциональную систему, они же выступают за мажоритарную на 100%. Спорным вопросом остается и вопрос права переселенцев голосовать. Мы предлагаем открыть участки по всей Украине в местах компактного проживания переселенцев - это их вообще не устраивает. Кроме того, они против поределяющей роли Центризбиркома Украины. И перспектив согласовать все эти пункты фактически нет ", - сказала она.
Как сообщал УНН, 9 ноября во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона еще раз подчеркнула, что выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству.