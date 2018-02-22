NYT: Рука Кремля повисла над "Оскаром"

В статті NYT йдеться про те, що Кремль всіляко заважає двом претендентам на “Оскар” — документальним стрічкам, які, стверджує видання, прийшлись йому не до смаку.

Один з них, “Останні люди в Алеппо” сирійського режисера Фераса Файяда, став мішенню для російської пропаганди одразу після прем’єри минулого року. Фільм назвали рекламою “Аль-Каїди” та почали масові інформаційні атаки на знімальну групу.

“Вони просто продовжують нападати та звинувачувати нас. А я не хочу, щоб людей, які працюють зі мною, мою команду, звинувачували через мене”, — розповів Файяд.

За словами режисера, він неодноразово зазнавав атак тролів у соцмережах, та вважає, що російська кампанія має на меті дискредитувати його фільм в очах американських кіноакадеміків.

Інший кінорежисер, американець Брайан Фогель, творець документальної стрічки “Ікар” про державну програму допінгу в Росії, був змушений чотири рази змінювати розташування продакшн-студії, використовувати одноразові телефони та постійно переховувати головного персонажа — колишнього голову російської антидопіногової агенції Григорія Родченкова.

“Я боюсь за нього, і я знаю, що всі з нас, хто багато робив для того, аби захистити його, також стурбовані”, — зізнався Фогель.

Поки Родченков готувався публічно розповісти все, що знає, двоє його колег з Россії по боротьбі з допінгом несподівано загинули протягом менше ніж двох тижнів.

В електронному листі Джеймс Вальден, адвокат Родченкова, сказав, що його клієнт постійно переміщується через загрози смерті, а Фогель зазначив, що не бачив його близько року.

Російська кампанія проти Родченка продовжується. Уряд РФ заявляє, що вимагатиме його екстрадиції (Росія не має такої угоди з США), провідний російський олімпійський чиновник заявив, що його слід розстріляти, а Путін назвав інформатора ідіотом під американським контролем

Нагадаємо, 21 лютого академія кінематографічних мистецтв і наук запустила фінальне голосування на премію “Оскар”.

Церемонія вручення відбудеться 4 березня. Цього року захід проходить пізніше, ніж зазвичай, через Олімпіаду в Південній Кореї.