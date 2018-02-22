NYT: Рука Кремля повисла над "Оскаром"

В статье NYT говорится, что Кремль всячески мешает двум претендентам на “Оскар” — документальным лентам, которые, утверждает издание, пришлись ему не по вкусу.

Один из них, “Последние люди в Алеппо” сирийского режиссера Фераса Файяда, стал мишенью для российской пропаганды сразу после премьеры прошлого года. Фильм назвали рекламой “Аль-Каиды” и начали массовые информационные атаки на съемочную группу.

“Они просто продолжают нападать и обвинять нас. А я не хочу, чтобы людей, которые работают со мной, мою команду, обвиняли за меня”, - рассказал Файяд.

По словам режиссера, он неоднократно подвергался атакам троллей в соцсетях, и считает, что российская кампания имеет целью дискредитировать его фильм в глазах американских киноакадемиков.

Другой кинорежиссер, американец Брайан Фогель, создатель документального фильма “Икар” о государственной программе допинга в России, был вынужден четыре раза менять расположение продакшн-студии, использовать одноразовые телефоны и постоянно прятать главного персонажа — бывшего главу российской антидопиноговои агентства Григория Родченкова.

“Я боюсь за него, и я знаю, что все из нас, кто много делал для того, чтобы защитить его, также обеспокоены”, — признался Фогель.

Пока Родченков готовился публично рассказать все, что знает, двое его коллег из России по борьбе с допингом неожиданно погибли в течение менее двух недель.

В электронном письме Джеймс Вальден, адвокат Родченкова, сказал, что его клиент постоянно перемещается через угрозы смерти, а Фогель отметил, что не видел его около года.

Российская кампания против Родченко продолжается. Правительство РФ заявляет, что будет требовать его экстрадиции (Россия не имеет такого соглашения с США), ведущий российский олимпийский чиновник заявил, что его следует расстрелять, а Путин назвал информатора идиотом под американским контролем

Напомним, 21 февраля академия кинематографических искусств и наук запустила финальное голосование на премию “Оскар”.

Церемония вручения состоится 4 марта. В этом году мероприятие проходит позже, чем обычно, из-за Олимпиады в Южной Корее.