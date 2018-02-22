NYT: Рука Кремля повисла над "Оскаром"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61614 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74398 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77187 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106791 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100262 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104500 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111485 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122768 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134274 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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NYT: Рука Кремля повисла над "Оскаром"

NYT: Рука Кремля повисла над "Оскаром"

Киев  •  УНН

 • 14183 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Россия продолжает сеять раздор своими попытками вмешаться в выборы американцев, на этот раз - в области кинематографа. Новой целью Кремля стал Оскар, рассказали The New York Times кинематографисты, чьи документальные фильмы вызвали гнев президента РФ Владимира Путина, передает УНН.

В статье NYT говорится, что Кремль всячески мешает двум претендентам на “Оскар” — документальным лентам, которые, утверждает издание, пришлись ему не по вкусу.

Один из них, “Последние люди в Алеппо” сирийского режиссера Фераса Файяда, стал мишенью для российской пропаганды сразу после премьеры прошлого года. Фильм назвали рекламой “Аль-Каиды” и начали массовые информационные атаки на съемочную группу.

“Они просто продолжают нападать и обвинять нас. А я не хочу, чтобы людей, которые работают со мной, мою команду, обвиняли за меня”, - рассказал Файяд.

По словам режиссера, он неоднократно подвергался атакам троллей в соцсетях, и считает, что российская кампания имеет целью дискредитировать его фильм в глазах американских киноакадемиков.

Другой кинорежиссер, американец Брайан Фогель, создатель документального фильма “Икар” о государственной программе допинга в России, был вынужден четыре раза менять расположение продакшн-студии, использовать одноразовые телефоны и постоянно прятать главного персонажа — бывшего главу российской антидопиноговои агентства Григория Родченкова.

“Я боюсь за него, и я знаю, что все из нас, кто много делал для того, чтобы защитить его, также обеспокоены”, — признался Фогель.

Пока Родченков готовился публично рассказать все, что знает, двое его коллег из России по борьбе с допингом неожиданно погибли в течение менее двух недель.

В электронном письме Джеймс Вальден, адвокат Родченкова, сказал, что его клиент постоянно перемещается через угрозы смерти, а Фогель отметил, что не видел его около года.

Российская кампания против Родченко продолжается. Правительство РФ заявляет, что будет требовать его экстрадиции (Россия не имеет такого соглашения с США), ведущий российский олимпийский чиновник заявил, что его следует расстрелять, а Путин назвал информатора идиотом под американским контролем

Напомним, 21 февраля академия кинематографических искусств и наук запустила финальное голосование на премию “Оскар”.

Церемония вручения состоится 4 марта. В этом году мероприятие проходит позже, чем обычно, из-за Олимпиады в Южной Корее.

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