Нєбитов показав уламки ворожої ракети, яку виявили в одному із районів Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов оприлюднив у Telegram фотографії уламків ракети, яку збили у Київській області 31 грудня, передає УНН.
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Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після сьогоднішнього обстрілу столичного регіону.
"Потерпілих і руйнувань немає. Поліцейські оглядають місце події та документують злочини рф. Дякую нашим військовим за ефективну роботу. Цього дня над даним районом військові збили щонайменше 3 ракети окупантів", - зазначив Нєбитов.
Він також закликав громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги.
"Якщо бачите або чуєте повітряні об‘єкти відразу повідомляйте на спецлінію «102»", - наголосив Нєбитов.
Доповнення
У Київській області спецгрупи шукають уламки збитих російських ракет, які становлять небезпеку та є доказами агресії проти України.